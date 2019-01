Se kortet: Her rammer vandet

DMI varsler om forhøjet vandstand på op til 1,60 meter. Se her, hvor vandet rammer.

Kortene skal tages med et lille forbehold, fordi det bygger på data fra 2007.

Via Geo Fyn kan man få en indikation på, hvor vandet vil ramme Assens Kommune, hvis stigningen når de 1,60 meter, som DMI varsler i øjeblikket.

Vandstigning ved Helnæs

Allerede nu er bilerne begyndt at vende om ude ved dæmningen ved Helnæs på grund af vandstigningerne, melder Fyens Stiftstidendes reporter på stedet.

Derudover er flere folk stoppet op for at tage billeder at det stigende vand.

Assens Kommune melder om, at den første bil har siddet fast i vandmasserne ude ved Brunshuse.

Freddy Heine Nielsen, der er leder af Entreprenørgården i Assens, siger, at folk skal holde sig væk fra vandmasserne og lade være med at køre inden for afspærringerne.

- Folk skal lade være med at forsøge at køre igennem vandmasserne, da der lige pludselig kan blive dybt. Det kan man ikke vurdere, når man kommer kørende, siger han.