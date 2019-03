Se kortet: Her afspærrer DR veje under optagelser

Dog vil Skolevej blive åbnet fra Snaven om eftermiddagen, så der kommer til at være åben kørsel den vej til hallen, skolen og Børnehuset.

Derfor er der omkørsel via Ebberupvej, Toftedalsvej, Snaven og Prinsevej.

Mandag og tirsdag i den kommende uge skal der optages en stor byfestscene midt i Ebberup , som avisen tidligere har beskrevet . Og den store optagelse betyder, at flere veje vil være spærret i Ebberup fra mandag den 11. marts til onsdag den 13. marts.

Årsagen er, at DR er godt i gang med at optage kanalen næste store dramaserie 'Fred til lands' , der har premiere til efteråret i de danske tv-stuer.

Ebberup: Det er ikke gået manges næser forbi, at Danmarks Radio (DR, red. ) har indtaget Assens Kommune og særligt Ebberup med et stort filmhold.

Det er ikke første gang, at et stort filmhold indtager Assens Kommune. For nogle år siden blev Ole Bornedals tv-serie '1864' blandt andet optaget på Hagenskov Gods. Arkivfoto: Roland Petersen