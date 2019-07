Se kortet: Fra disse lande kom campisterne til Assens sidste år

Hollandske familier stod sidste år for de fleste udenlandske campingovernatninger i Assens Kommune. Særligt Sandager Næs Camping har gennem årtier har været i stand til at tiltrække børnefamilier fra det vesteuropæiske land.

I 2018 stod danskere for lidt mere end 100.000 af de knap 116.000 overnatninger på campingpladserne i Assens Kommune.

Men mens det ofte er tyskere, der efter danskerne er flittigst til at booke fynske campingpladser, er Assens Kommune tilsyneladende en magnet for hollændere. Således stod Holland for størstedelen af de udenlandske overnatninger på asseneniske campingpladser sidste år - i alt 7300 af slagsen.

Herefter befandt tyskerne sig på en solid tredjeplads og tog 5200 campingovernatninger i det vestfynske. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

- Det er lidt sjovt, og det har formodentlig noget med markedsføring at gøre. Hvis du spørger på Sandager Næs vil han (Michael Uglvig Madsen, der driver pladsen, red.) sige, at han har en hollænderplads. Det er noget med, hvor han lægger sin markedsføring, men det handler også om, at turister snakker med hinanden, og så tager det ene det andet, forklarer Kristine Lawaetz Lyngbo, som er direktør i Udvikling Assens.

Michael Uglvig Madsen bekræfter, at han hvert år tager imod en stor gruppe hollændere, og omkring 5000 af de 7300 hollandske overnatninger sidste år blev foretaget på Sandager Næs Camping.

- I august snakker vi næsten hollandsk, siger han.