Se hvem: Store skuespillere til fynsk DR-satsning

- Vi synes, vi har fået et fantastisk cast, hvor man får nogle ansigter, som man kender, at se på en ny måde. Vi er gået efter nogen, som, vi synes, er troværdig i det univers, som vi skaber, siger han.

Jesper Morthorst, der er producer på serien, siger, at han er ekstremt glad for det gode skuespilhold.

Lene Maria Christensen er blandt andet kendt for sin rolle i 'Arvingerne', som også er optaget på Fyn, mens Claus Riis Østergaard, der er skuespiller på Odense Teater, blandt andet er kendt for sin rolle i TV2-serien 'Norskov'.

Psykologisk drama

Ifølge Film Fyn, der har trukket den store tv-produktion til Assens Kommune, er serien et psykologisk drama.

Fortællingen tager udgangspunkt i en flok borgere, der kæmper for noget, de har kært.

Det er en flok, der griber til selvtægt som den sidste udvej, da systemet fejler.

Film Fyn skriver i pressemeddelelsen, at man som seer vil opleve, at det onde og det gode ikke er sort/hvidt, men mere komplekst end som så.

Og for at bekæmpe ondskab bliver man måske nødt til selv at ty til ondskab.

Jesper Morthorst forklarer;

- En vigtig tematik er det fællesskab, som præger mange lilleby-samfund. Fordi man her har noget til fælles at kæmpe for, og hvor man bliver nødt til at lukke folk ind i sit liv, selvom det kan være svært.

- Det er vigtigt for os at vise, at provinsen har meget at byde på og ikke blot fortælle endnu en historie, der foregår i en af de større byer.

Tv-serien har efter planen premiere til efteråret. Den følger efter flere store søndagssucceser som 'Herrens Veje', 'Arvingerne' og 'Forbrydelsen'.