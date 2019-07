Se alle billederne: Bevaringsværdige træskibe indtog havnen i Assens

De mere end 50 træskibe i årets Fyn Rundt anløb tirsdag eftermiddag havnen i Assens. Til at tale de mange bevaringsværdige skibe i land var traditionen tro Alice Breindahl, som for første gang speakede fra dækhuset på et andet skib end Havet.

- Karin og Bertil har været på Johanne i mere end 30 år. Skonnerten kan I kende på det lange bovspryd forenden. Johanne fandt engang et gammelt billede af skibet, hvor boven var meget længere og besluttede sig for at føre den del af skibet tilbage til det oprindelige. Den har aldrig heddet andet end 'Fru Jensens pind' i daglig tale, kunne Alice Breindahl blandt andet fortælle.

I bagende sol stod Alice Breindahl i år for enden af Nordre Havnekaj og fortalte om først den tremastede skonnert Fulton af Marstal og sidenhen Marilyn Anne, Johanne af Nakskov, Fionia af Nyborg efterhånden, som de lagde til i havnen. Der gik dog ikke længe, før pladsen på kajen blev skiftet ud med dækhuset på et af de først anløbne skibe.

Alice Breindahl på dækhuset af den tre-mastede skonnert Fylla af Svendborg. Herfra talte hun de over 50 bevaringsskibe ind i Assens Havn, da Fyn Rundt For Bevaringsværdige Sejlskibe nåede til byen. Foto: Michael Bager

For selv om Alice Breindahl selv betegner sig som værende lidt af en skibsnørd, er det ikke altid let at fjernkende et skib forfra. Forfra kan skibene forveksles, mens de fra siden er noget nemmere at kende fra hinanden.

Både lidt vemodigt og uden tvivl anderledes, kalder Alice Breindahl det, at hun i år måtte kravle op på dækhuset af et andet træskib end Havet og speake.

Mere end kønne kulisser

Om årsagen til, at hun nu for femte eller sjette gang speaker ved Fyn Rundt For Bevaringsværdige Sejlskibe, forklarer Alice Breindahl:

- Vi vil gerne være mere end kønne kulisser. Det er vigtigt, at vi får flere til at interessere sig for skibene, for de er dyre at vedligeholde. Derfor er de glade historier og skrønerne vigtige, for på den måde får tilskuerne lov til at mærke lidt af stemningen omkring skibene.

Da Alice Breindahl og hendes mand Henning ejede Havet, speakede hun i alle havne, Fyn Rundt-sejladsen anløb. I år speakede hun kun i Assens.

- Jeg kan huske, hvordan det var at stå på kajen og ikke helt forstå, hvad der var styrbord, og hvad der var bagbord, og tænke 'hvorfor kan man ikke bare gøre sådan', husker Alice Breindahl og fortæller, at det også er en medvirkende årsag til, at hun igen i år glædeligt har påtaget sig opgaven med at formidle de mange træskibes historier.

De bevaringsværdige træskiber sejler videre mod Sønderborg onsdag omkring klokken 08.