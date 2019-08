Satser på solskin: Røverfesten i Vissenbjerg vil gentage sidste års succes

Allan Nielsen, formand for Røverfesten, håber på et stort overskud igen i år. Foto: Nils Svalebøg

For 56. gang er der Røverfest i Vissenbjerg, og forventningerne er høje efter sidste års rekordstore overskud. Hvis vejret holder, forventes et lignende overskud i år.

Vissenbjerg: Traditionen tro er der i denne weekend Røverfest på pladsen ved Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter. Kræmmerboderne er linet op i lange rækker, og her kan man finde alt fra tøj til farvestrålende balloner. Udover kræmmermarkedet er der også et tivoli samt madboder. For første gang er sidstnævnte udliciteret til nogle professionelle, hvilket Røverfestens formand, Allan Nielsen, glæder sig over. - Vi har ikke kunnet tjene penge på maden før, så det er en lettelse, at der i år er et professionelt hold til at tage sig af maden. Hvis vi før havde købt 50 procent for meget mad til de fire dage, kunne vi jo ikke komme af med det igen, siger Allan Nielsen. Tidligere har de frivillige bag Røverfesten selv stået for at købe ind til og betjene madboderne, men i år er det Hotel Aarup Kro, der har den tjans. Også vinsalget er overdraget til professionelle kræfter i form af Det Danske Vinhus.

Derfor hedder det Røverfest Vissenbjerg har allerede fra år 1104 været kendt som hjemsted for farlige røvere, der boede under jorden og i skovene omkring Vissenbjerg.Her plyndrede og røvede de rejsende, der kom med hestevogn mellem Middelfart og Odense.



Skoven ved Vissenbjerg er i dag kendt som røverskoven, og da der i 1964 blev etableret en byfest for at samle penge sammen til en idrætshal, blev Røverfest valgt som navn.

I Vissenbjerg er årets Røverfest så småt gået i gang. Foto: Nils Svalebøg

Til gavn for idrætten Selvom Røverfesten ikke tjente mange penge på mad sidste år, gik det overordnet set godt med at få penge i kassen. Overskuddet var omkring 200.000 kroner. En af de vigtigste årsager var, at prisen på et armbånd gældende for alle dage blev sat op til 100 kroner, mens prisen for en entrébillet til torsdag eller fredag blev sat op til 50 kroner. De samme priser er gældende igen i år. - Jeg håber, at folk kan se, at idrætten får gavn af pengene, siger Allan Nielsen. Han vurderer, at overskuddet har været omkring 35.000 kroner i gennemsnit pr. år før sidste års rekord. Hvis vejret holder, regner røverformanden med, at overskuddet bliver nogenlunde status quo i år. Overskuddet deles mellem Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter og VGIF. Da Røverfesten startede i 1964, var det for at skrabe penge sammen til en idrætshal i byen.

Færre, men større kræmmere Kigger man rundt på pladsen, kan det måske se ud som om, at der mangler noget. Der er nemlig færre kræmmere end tidligere år. Flere af de små kræmmere er væk, men til gengæld er der nye kræmmere, og de har større telte med. - Antallet af kræmmere er desværre faldet lidt i år. De, der så er her, fylder mere, så på den måde er der jo mere at kigge på for publikum, siger Allan Nielsen. Fredag formiddag var der endnu ikke så mange besøgende, men Allan Nielsen forventer, at der sker meget mere fra fredag aften og i løbet af weekenden. Lørdag skydes i gang med det traditionsrige røveroptog, der kommer igennem det meste af den tidligere Vissenbjerg Kommune.

