Samefilm og mad

Assens: Mandag 14. januar kl. 16.30 er der filmforevisning i Assens Bio, hvor filmen er Sameblod, og bagefter er der same-mad i Kirkehuset.

Filmen handler om Elle Marja, 14 år, der en samisk pige, som hjælper familien med at opdrætte rensdyr. Da hun på sin skole bliver udsat for 1930'ernes racistiske udfald mod den samiske befolkning, begynder hun at drømme om et andet liv. For at gøre drømmen til virkelighed, må hun bryde alle bånd til familien og til den samiske kultur.

Der er entre. Tilmelding senest 11. januar til bolette.eggers@mail.dk eller på telefon 21442498. /EXP