Samarbejde: Kommune og forsyning skaber ny natur sammen

Assens Kommune og Assens Forsyning viste mandag eftermiddag ved et Café Stiften-arrangement rundt i Tommerups blå-grønne bydel. Ideen blev til, da de to parter fandt sammen og skabte et fælles projekt.

Tommerup: Er du ved at være træt af, at Kirkebjerg i Tommerup er spærret for gennemkørsel, så glæd dig til omkring påske, da bliver det i stedet krydset Smedegyden/Møllebakken der spærres af, når kloakledningerne her skal fornys.

I 2011 blev København ramt af et regnskyl, det første store skybrud i en storby i Danmark.Hændelsen førte til, at det politisk blev besluttet, at alle kommuner skulle udarbejde klimatilpasningsplaner. Assens Kommune var værdig med sin klimatilpasningsplan i 2014, som gav et overblik over områder, der var særligt udsatte i forhold til stigende regnmængder. Regnvandsplanen for Tommerup, som har resulteret i den blå-grønne bydel var det første projekt, der blev udarbejdet på baggrund af klimatilpasningsplanen. Siden projektet her blev vedtaget har også Glamsbjerg og Gummerup fået byparker, hvor regnvandshåndtering knyttes sammen med rekreative funktioner.

På Kirkebjerg kan man på en strækning komme helt tæt på Rævedamsafløbet. Alternativet til at lade det løbe langs vejen var at lade det løbe mellem boligforeningen FAB's boliger. Foto: Kim Rune

- Sådan ser det ud, når forsyningen er i gang, siger Katrine Juul Larsen, biolog hos Assens Kommune, med et smil. Endnu er kun kloakrørene gravet ned. Når vandløbet skal etableres, vil det ske i niveau med omgivelserne, forklarer hun. Her langs Smedegyden vil det genåbnede vandløb kun kunne skimtes i baghaverne. Mens man kan komme helt tæt på på den gamle markedsplads på hjørnet af Kirkebjerg og Smedegyden, hvor det snor sig mellem to store regnvandsbassiner. Rundturens anden station.

En have i den øverste ende af gyden ligner lige nu mest et stort krater.

Her har behovet for fornyet kloakering og håndtering af stignmængder fundet sammen med naturinteresser, så Tommeruppperne får et nyt og bynært rekreativt område med søer, der virker som forsinkelesbassiner og "renseanlæg" for regnvandet, før det føres ad Rævedamsafløbet mod Odense Å og videre mod Odense Fjord.

Måske havørreder

Det er området her, der tidligere var udlagt til et boligprojekt, men som regnvandsplanen viste ville blive meget udsat for oversvømmelser, der bliver projektets rekreative område - en slags bypark. På den anden side af Skolevej, hvortil vandløbet fortsætter via en rørlægning under vejen ligger også den tredje store regnvandssø. I alt er der etableret 16.000 kubikmeter regnvandsbassiner.

- Her kan I måske se, at vi har lagt nogle lidt større sten ud, siger Katrine Juul Larsen, da vi er nået til rundturens tredje og sidste station, søen ved Skolevej.

- Det er gydebanker. Vi håber, at havørrederne vil finde herop for at gyde, fortsætter hun og forklarer, at et tegn på, at det er lykkedes, vil være, hvis stenene, der bliver algebegroede på oversiden, en dag viser sig at være hvide. Det er et tegn på, at havørrederne har været forbi og vendt stenene, forklarer Katrine Juul Larsen.

For at det skal føles så naturligt som muligt for fiskene og de ikke skal vende om igen, vil der også være lysskakter i de dele af vandløbet, der fortsat vil være rørlagt.

Det hele ser lidt råt ud endnu og der er endnu ikke sat dato på indvielsen af den blå-grønne bydel, men det bliver formentlig i løbet af efteråret.