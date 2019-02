Sæt avisen på indkøbslisten

Hverdagen er en dejlig størrelse med vaner og faste rutiner, der giver ro, når man ikke hele tiden skal forholde sig til nye ting og impulser.

Men nogle gange kommer hverdagen til kort. Nogle gange skal der luftforandring til. Ellers bliver det for kedeligt, og man kører træt i det samme dag efter dag. Derfor skal der flyttes rundt på tingene. Og ikke kun i overført betydning.

Så det gør vi nu.

Her på redaktionen har vi længe talt om at flytte vores hverdag væk fra de vante omgivelser her på Provstigade i Assens. Ikke fordi vi er trætte af dem, men forbi vi gerne vil se på den kommune og hverdag, vi alle lever, bor og arbejder i, med et andet udgangspunkt end det, vi har her fra Mediehuset i Assens.

Derfor har vi sat os det mål, at vi i 2019 vil flytte redaktionen ud andre steder i kommunen. I løbet af seks uger fordelt på hele året vil vi derfor besøge Aarup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerupperne, Vissenbjerg og Assens by.

Første stop er Glamsbjerg, hvor vi allerede fra på mandag flytter en del af redaktionen til ABC Lavpris, hvor vi har fået lov til at slå os ned med bærbare computere og mobiltelefon midt mellem vaskepulver, rugbrød og økologisk minimælk.

I løbet af ugen vil vi have ekstra fokus på den by, vi er flyttet til, så der vil være en overvægt af historier fra det område. Men naturligvis har vi øje for, om der andre steder i kommunen sker interessante og væsentlige ting, som vi skal berette om. Præcis som vi gør til hverdag fra Mediehuset i Assens.

Jeg håber meget, at du vil kigge forbi og tage en snak med os. Vi sidder klar med papir, kuglepen og åbne ører for at høre fra dig. Om stort og småt. Om skidt og kanel. Om succes og udfordringer.

For ud over at se på det geografiske område, der er Assens Kommune, fra en ny vinkel er formålet også at komme tættere på dig, som vi skriver om og til. Vi vil gerne blive klogere på, hvad der rører sig i dit lokalområde, og de emner, som optager dig.

Så tilføj lige et 'snak med avisen' på indkøbssedlen til næste uge.

Vi har altid fem minutter til at lytte.