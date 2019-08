Sådan gør andre: I Vester Skerninge tænker de altid på den næste forbedring

Vester Skerninge: Mange lokale tennisklubber kæmper med et faldende medlemstal og manglende aktivitet på banerne. En af de klubber, der går imod oddsene, er Vester Skerninge Tennisklub. Selvom det er en by med omkring 1.000 indbyggere, er der næsten 150 medlemmer i tennisklubben, og en stor del af dem, er børn og unge under 25 år.

- Jeg tror, det handler om, vi er meget bevidste om vores værdigrundlag. Vi lavede det for omkring 25 år siden, og det er stadig det, vi lægger vores plan udfra, siger Michael Grube Andersen, formand for klubben.

I værdigrundlaget står der, at klubben skal være et socialt forpligtende fællesskab, der både er hyggeligt og ambitiøst. Og så er der gratis instruktion og træning for alle medlemmer.

- Vi løfter i flok, og tænker hele tiden "kan vi gøre det bedre?".

- Vi er ambitiøse både hvad angår det sportslige, klubbens faciliteter og de aktiviteter, vi tilbyder. Da vi var færdige med at bygge vores klubhus i 2014, lagde vi med det samme en vision for 2020. Det tog tre år at samle penge ind til det, men nu er vi godt på vej med bl.a. padeltennisbaner og et motorik-legestativ, siger Michael Grube Andersen.