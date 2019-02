Sådan får du røgfri børn i skolerne

Hvordan hjælper man sit barn med at stoppe med at ryge?

1) Klar udmelding

For det første skal der være en klar, kærlig udmelding fra forældrene om, at de ikke vil have, at deres børn ryger. Man skal ikke råbe, skrige eller true barnet, men forklare hvad rygning har af konsekvenser og give tydeligt udtryk for, at forældrene har ansvaret - barnet er mindreårigt - og så forbyde barnet at ryge.

2) Røgfri hjem

Røgfri hjem har en effekt. Der må ikke ryges indenfor. Men rygende forældre kan også sige til deres børn, at de ikke vil have, at barnet ryger. Der er evidens for, at det virker.

3) Høj pris

En høj pris på tobak hjælper barnet med at stoppe. Jo yngre børnene er, desto mere prisfølsomme er de.

4) Tag snakken

Det hjælper, at forældre og lærere bruger deres autoritet og tager snakken om rygning. Jo tidligere man tager snakken, efter barnet er begyndt at ryge, jo nemmere er det for barnet at holde op.