Sådan får du råd til at gå hjemme

Fælles økonomi er fælles ansvar

1. Vær fælles om at tage beslutningen og sørg for at forventningsafstemme, hvordan pengene skal bruges.

- Jeg sammenligner det med at bygge et hus. Det kan du ikke gøre, hvis fundamentet ikke er i orden. Økonomi er årsag til rigtig mange skilsmisser, siger Mortan Storm Dalsgård, som anbefaler, at man holder et månedligt økonomimøde på fem minutter, hvor man undersøger, om husstandens budget stemmer overens med virkeligheden.