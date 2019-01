Så skete det: Vandet driver ind over vejen i Assens

Omkring klokken 11 gik vandet ind over fliser og vejbaner ved Assens Havn, der derfor er spærret af. Vandstigningen forventes at toppe ved 14-tiden.

Assens: Så er vandstanden for alvor til at se i Assens Havn.

Nu kommer vandet op over kajkanten. Foto: Kim Rune

Folk er forberedte

En travl havnechef, Ole Knudsen, kunne kort fortælle om situationen til avisen.

- Vi forventer en vandstigning på 1,53 meter, men der er en vis usikkerhed, så den kan ramme 1,60 meter. Og det er en smule mindre end i 2017, siger han.

Havnechefen forventer dog ikke lige så store skader i denne omgang.

- Jeg tror, at folk er forberedt bedre denne her gang. Jeg kan se, at der er mange, der har lagt sandsække, og de fleste borgere, der bor i de gader, der er berørt, har været nede efter sandsække, siger Ole Knudsen.