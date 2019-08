Magtenbølle: Der holdes "Blues i Bakkerne" lørdag 7. september kl. 12-17 med HP Lange med Band, Harpin' Wolf And The Black Sheep og Evil Sons Of The Blues.

Medbring klapstol og godt humør. Sulelængen har kolde øl og lidt at spise til fornuftige priser.

Følg skilte og anvisninger til P-pladser tættest muligt på scenen. Tilmelding er ikke nødvendig.

Arrangementet er gratis og støttes af Assens Kom­mune og Nordeafonden.

