Så blev Årets Landsby fundet

Frivillige, foreninger, menighedsråd og private erhvervsdrivende er alle involverede i at lave aktiviteter i Flemløse-Voldtoft. Landsbysamfundet byder på et levende miljø, der favner tilflyttere.

"De mange aktiviteter i lokalsamfundet arrangeres både af frivillige, foreninger, menighedsråd og private erhvervsdrivende. Det vidner om et meget stort sammenhold og borgernes ønske om at involvere sig i lokalsamfundets sammenhængskraft", siger han i en pressemeddelelse.

Varmt velkommen til tilflyttere

Jens Zimmer Rasmussen, formanden for Landdistriktsrådet, er enig:

"Beboerne i Flemløse-Voldtofte har skabt et aktivt fællesskab delvis baseret på gamle traditioner og nye sociale aktiviteter. Listen af aktiviteter er lang og rummer muligheder for alle borgeres deltagelse, uanset alder og fysik", siger han.

For både Søren Steen Andersen og Jens Zimmer Rasmussen er det et stort plus, at Flemløse-Voldtofte også er aktive på bosætningssiden. Landsbylauget har gennem mange år været en del af landsbyambassadørordningen i Assens Kommune og byder tilflyttere velkommen ved et besøg og en lille erkendtlighed.