SSU vil ikke pege på, hvor der skal spare: - Det er virkelig voldsomt for borgerne

Udvalget er blevet pålagt af Økonomiudvalget - ligesom kommunens andre udvalg - at finde et økonomisk råderum på to procent af udvalgets budget, så kommunen er forberedt og har en plan, hvis der skulle komme flere besparelser. For SSU drejer det sig om 11 millioner kroner i potentielle besparelser.

For første gang - så vidt det er Charlotte Kjær bekendt - er hele kataloget sendt i høring uden en anbefaling fra SSU. Det vil sige, at udvalget ikke vil pege på og anbefale nogle af de mulige besparelser frem for andre, før de har fået borgeres og medarbejderes syn på sagen.

Sådan lyder det fra Charlotte Kjær (A), der er formand for Social og Sundhed (SSU) i Assens Kommune, som netop har sendt et sparekatalog i høring til borgere og institutioner.

Alle fagudvalg i Assens Kommune er af et flertal i byrådet blevet pålagt at finde et råderum, altså potentielle besparelser, på to procent af deres budgetter. For Social og Sundhed svarer det til 11 millioner kroner. Formålet er at være på forkant, hvis Assens Kommune igen bliver ramt af store besparelser, for eksempel i forbindelse med udligningen mellem landets kommuner, som sker efter sommerferien.I juni 2019 skal politikerne i Social og Sundhed vælge de mulige besparelser på baggrund af høringssvar fra borgere og institutioner og sende dem videre til Økonomiudvalget. Fristen for høringssvar var fredag 24. maj.

Det er et enigt SSU, der sender sparekataloget i høring uden anbefaling. Næstformand Tine Grau vil ligesom sin formand have borgernes syn på sagen, før hun vil pege på mulige besparelser. Foto: Kim Rune

- Men er det ikke godt for alle udvalg at være forberedt på besparelser?

- Jeg håber, at Økonomiudvalget endnu en gang vil se på, om det virkelig er nødvendigt, at SSU skal finde et råderum. Er behovet reelt, eller er det virkelig sådan verden ser ud?

- Vi har skrevet til Økonomiudvalget, at vi har meget svært ved at se, hvordan vi kan løse den opgave. Vi har kun sendt det i høring i første omgang. Vi har ikke taget stilling til nogen af blokkene, og det gør vi ikke, før borgerne og institutionerne er blevet hørt, for det er dem, der ved, hvad der sker, siger Charlotte Kjær og tilføjer:

SSU mener, at udvalget er presset til det yderste og opfordrer derfor Økonomiudvalget at se på SSU's muligheder for at løse opgaven.

Ligesom både borgmester Søren Steen Andersen (V) og andre politikere, mener Charlotte Kjær, at en national udligningsreform vil være kommunens bedste hjælp. Indtil da, er det udvalgenes opgave at prioritere de midler, der er til rådighed.

- Ønskeblokken er en mere realistisk besparelse. Vi kan se, at kommunen i fremtiden får flere ældre end i dag, og derfor udvider vi rammen, så vi er bedre forberedt og ikke står og panikker i sidste øjeblik. Det er rettidig omhu, for vi kan ikke spare på plejehjem, siger Charlotte Kjær, der hellere kalder ønskeblokken for en behovsblok.

Ud over at finde besparelser på 11 millioner, forudser SSU, at udvalget er nødt til at finde yderligere tre millioner kroner. Derfor har udvalget udarbejdet en såkaldt ønskeblok, så de samlede mulige besparelser løber op i 14,5 millioner kroner.

Et enigt udvalg

Næstformand i Social og Sundhed, Tine Grau Poulsen (V), har tidligere kritiseret Charlotte Kjær for at udtale sig kritisk om sparekatalogerne i sin rolle som udvalgsformand. Socialdemokratiet stemte imod at lave sparekatalogerne, mens Venstre stemte for. Begrundelsen fra Venstre lød, at det er økonomisk ansvarligt at komme mulige besparelser i forkøbet.

Men det er et enigt udvalg, der sender sparekataloget i høring uden en anbefaling.

- Venstre stemte for, at udvalgene skulle lave sparekataloger, men nu sender I kataloget i høring uden at pege på besparelser, I vil anbefale. Hvad er der sket?

- Der er ikke sket noget. Vi har valgt at sende det hele i høring for at være så godt klædt på, som det er muligt, inden vi træffer en beslutning, siger Tine Grau Poulsen.

- Vi sendte kataloget senere i høring end de andre udvalg, fordi vi ville se, om der var andre muligheder først. Når vi ikke giver en anbefaling nu, betyder det, at vi ikke tager stilling til, hvad vi sender videre. Vi skal først tage det op i junimødet. For mig er det meget vigtigt at vide, hvad konsekvensen er. Vi peger ikke på noget, før vi har hørt fra borgere og institutioner. Vi kunne vælge kun at sende noget af kataloget i høring, men nu vælger vi at sende hele kataloget i høring, forklarer næstformanden.

Næste skridt i behandlingen af sparekatalogerne er på junimødet, hvor kataloget skal sendes videre til Økonomiudvalget.