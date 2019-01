S & DF: Vil genoptage diskussion om besparelser

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil have Økonomiudvalget i Assens Kommune til at igangsætte en proces, hvor et samlet byråd mødes for at diskutere, om de voldsomme besparelser kan findes på andre måder, så de store velfærdsområder bliver skånet.

De store besparelser, der har ramt Assens Kommune, kan findes på en klogere måde, så de to store velfærdsområder, uddannelse, børn og familie og social og sundhed, bliver skånet.

I hvert fald hvis man spørger Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

De to partier har indstillet til Økonomiudvalget, at det tager initiativ til, at Assens Byråd bliver samlet og drøfter mulige prioriteringer til driftsoptimeringer og/eller besparelser på alle fagområder, der skåner de to store velfærdsområder mest muligt.

Charlotte Kjær (A), formand for udvalget Social og Sundhed, forklarer, at en ny drøftelse skal forsøge at sikre, at Assens Kommune ikke når derud, hvor det sundhedsmæssige og faglige lider under et så stort pres, at der kan være stor risiko for, at der bliver begået fejl.

- Hele byrådet er nødt til at mødes, for vi er nødt til at tænke på kryds og tværs, så alle muligheder drøftes.

- Vi ved godt, at vi ikke har flere penge at gøre godt med. Men vi tror på, at vi kan flytte nogle midler fra et område til et andet, hvor det ikke gør så ondt på vores medarbejdere og borgere, siger hun.