Ryk Assens: Journalistik rykker ind på Det Blå Gymnasium

58 elever fra 2.g på Det Blå Gymnasium (HHX) i Glamsbjerg skal i syv uger arbejde med konstruktiv journalistik i danskfaget. Det Blå Gymnasium er et af fem fynske gymnasier, der deltager i Fyens Stiftstidendes projekt Ryk i efteråret 2019.I løbet af de syv uger skal eleverne arbejde journalistisk med emner, de selv vælger, med hjælp fra en journalist fra Fyens Stiftstidende. Eleverne på Det Blå Gymnasium har valgt at arbejde med ungdomskultur og gymnasieliv. Ryk Assens slutter med et åbent debatmøde 8. oktober, som de unge selv er med til at arrangere. Her inviteres lokale kræfter til at finde løsninger på de problemstillinger, gymnasieeleverne peger på.

Storforbrugere af medier

I løbet af de syv uger skal eleverne selv arbejde med journalistik, skrive artikler til Fyens Stiftstidende og fyens.dk, holde redaktionsmøder og lære at pitche en ide. De får undervisning i konstruktiv journalistik og i hvordan man kan arbejde både løsningsorienteret og kritisk med en problemstilling i stedet for blot at pege på problemer.

Jesper Terp og Lene Zinck, som begge underviser i dansk på Det Blå Gymnasium, oplever, at eleverne er storforbrugere af medier, især sociale medier.

- Men de er ikke så bevidste om, hvordan de bruger dem, for eksempel i forhold til kildekritik, oplever Lene Zinck.

Hun håber, at Ryk Assens vil bidrage til de unges forståelse af at være i et demokrati, og at de vil føle, at de bliver taget alvorligt.

- Jeg håber også, at de tager procestankegangen til sig. Det er en anderledes måde at arbejde med viden, læring og skriftligt dansk på, siger Jesper Terp.