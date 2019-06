Assens: Det blev til ikke færre end tre sigtelser, da politiet rutinemæssigt stoppede en 43-årig mand fra Assens mandag aften ved 23.30 tiden. Manden blev stoppet, da kom kom kørende ad Faaborgvej i sydvestlig retning. Et pust i alkometeret viste en promille på 0,98, nok til en sigtelse for spirituskørsel. Han havde ikke kørekort, og det viste sig desuden at både bil og nummerplader var stjålet. /liw