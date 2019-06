Royal Side Run i Tommerup

Tommerup: Sidste år fejrede kronprins Frederik sin 50-års fødselsdag ved at løbe med danskerne flere steder i landet til Royal Run. Den succes gentages i år anden pinsedag, men allerede den lørdag den 8. juni er det muligt at bevæge sig sammen i Knarreborg. Motionsfællesskabet "Knarreborg gå og løb - bevæg dig for livet" har nemlig valgt at afholde løbet Royal Side Run.

Det bliver ganske vist uden kongeligt besøg, men i Tommerup vil man gerne bakke op om kronprins Frederiks idé med, at flere skal bevæge sig og gerne sammen.

- Det bliver en festdag for alle, og der er mulighed for at gå eller løbe enten 1 mile (cirka 1,6 kilometer) eller 5 kilometer alt efter, hvad man har lyst til. Vi får også besøg af anden viceborgmester Karin Christiansen, som kommer og sender deltagerne afsted i hold, fortæller Charlotte Pedersen fra arrangørgruppen.

Det hele sker fra Stadionvænget i Tommerup fra klokken 9 til klokken 12, og inden startskuddet lyder, vil en repræsentant fra DGI Fyn sørge for at varme deltagerne op til løbet.

Det er gratis at deltage i Royal Side Run, men arrangørerne ser gerne, at man melder sig til. Det kan ske på telefon 2890 5411 eller ved at tilkendegive på Facebook, at man ønsker at deltage. /SP