Rotaryklub holder international ungdomslejr

Assens: Rotaryklub i Assens har i denne uge besøg af 16 unge mennesker i alderen 14-18 år fra Norge, Tyskland og Danmark. De unge mennesker skal i løbet af ugen deltage i forskellige aktiviteter, som er planlagt af Assens Rotary Klub.

Baggrunden er, at Assens Rotary Klub har en venskabsklub i Ulefoss i Norge og Rotenburg am Wümme i Tyskland. Disse tre klubber skiftes til at afholde Youth Camp hver sommer, og i år er det så Assens' tur.

Tirsdag 9. juli skal de unge køre på skinnecykler fra Assens til Glamsbjerg, hvor de skal i friluftsbadet.

Onsdag skal der blandt andet spilles fodboldgolf i Ebberup.

Torsdag byder på en tur til Bellinge for at sejle i kanoer på Odense Å til Odense City

Fredag på Assens Næs ved Søsportscenteret, hvor der skal bygges to tømmerflåder.

Lørdag er hjemrejsedag.