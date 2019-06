Røde Kors flytter: Åbner storbutik i kendt erhvervsejendom

Røde Kors i Assens flytter sidst på året ind i de tomme erhvervslokaler på hjørnet af Søndre Ringvej og Fåborgvej. her opføres der også en ny lagerhal.

Assens: Da Bjarne Toft Olsen og Egon Henriksen forleden kørte ud for at tømme Røde Kors' 11 tøjcontainere i og omkring Assens, fyldte de to trailerlæs med tøjsække.

Flere og flere vælger i disse år at aflevere deres tøj i genbrugscontainere, og hos Røde Kors i Assens tager man nu konsekvensen af den stigende tilgang af genbrugsvarer.

Sidst på året flytter Røde Kors fra sit nuværende domicil i Østergade i Assens og ind i helt nyistandsatte erhvervslokaler på Fåborgvej 16 på hjørnet af Søndre Ringvej og Fåborgvej i Assens. Her etablerer Røde Kors en helt ny storbutik.

Røde Kors har indgået et lejemål med erhvervsejendommens ejer, entreprenør Palle Johansen, Assens Murer- og Entreprenørforretning A/S.

- Vi har været rundt og se på samtlige ledige lejemål i centrum af Assens, men enten har det været for dyrt eller for småt. Nu mener vi, at vi har fundet det helt rigtige, og vi har fået en god aftale i stand med Palle Johansen, forklarer Røde Kors-formand Bjarne Toft Olsen.