Rodede alt igennem: Saigon Grill fik uventede gæster

Glamsbjerg: Det var måske en svært knurrende mave, der fik ukendte gerningsmænd til at forsøge sig med et indbrud i Glamsbjerg natten til tirsdag.

Her forsøgte en eller flere nemlig at bryde ind i Saigon Grill, der ligger på Søndergade i Glamsbjerg. Det fremgår af Fyns Politis elektroniske døgnrapport.

Der er på personaledøren tydelige spor af, at den er blevet brudt op med formodenligt et koben. Der er endnu ikke overblik over, hvad der blev stjålet, men alle skuffer og skabe er blevet rodet igennem, oplyser politiet. /nvp