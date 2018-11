Rod, kontanter og elektronik. Boliger bestjålet

Tommerup St./Brylle: To boliger i henholdsvis Brylle og Tommerup St. blev bestjålet lørdag.

I Tommerup St. blev en terrassedørs vindue knust, og døren blev derefter låst op indefra. Derefter gennemrodede tyvene huset, som de slap væk fra med en iPad samt nogle kontanter i euro og norske kroner. Beboerne havde været væk mellem kl. 09.30-19 lørdag.

Da ejerne af en bolig i Brylle kom hjem, måtte de også anmelde et indbrud. De kunne dog ikke se, om noget var stjålet, men blandt andet skuffer og skabe var gennemrodet. For at komme ind havde gerningsmanden smadret et vindue til boligens entre.

I ingen af de to sager har politiet i øjeblikket nogen mistænkte.