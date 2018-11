Rockere dømt: To års fængsel for oversavet jagtgevær

Fire mænd blev onsdag eftermiddag fundet skyldige i at være i besiddelse af et oversavet jagtgevær i deres rockerklubhus i Glamsbjerg.

Glamsbjerg: Fire rockere fra gruppen Gremium MC blev onsdag fundet skyldige i våbenbesiddelse, efter der blev fundet et oversavet jagtgevær i deres klubhus på Søndergade i Glamsbjerg under en ransagning i juni.

De fire mænd Daniel Flodin, Daniel Juul Rasmussen, Nichlas Veber-Jacobsen og Kasper Ejvind Jensen Bruun blev alle idømt to år og tre måneders ubetinget fængsel for at have været i besiddelse af det oversavede jagtgevær. Derudover erkendte nogle af de dømte også at have været i besiddelse af hash og en kniv.

Ved sagens afgørelse lagde anklager Kirsten Flummer vægt på, at der var flere tegn på, at klubben i Glamsbjerg var bekymrede for, at der kunne opstå en konflikt med andre rockergrupper, efter Gremiums leder, Abdullah El-Chami, var blevet dræbt i København en uge før de fire dømte blev anholdt af politiet.