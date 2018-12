Ro på Hjemstavnsgården: Ny bestyrelse valgt

- Nu har vi igen en stabil og velfungerende bestyrelse, så nu kan vi igen begynde at se frem mod de udfordringer, vi har i det kommende år, siger næstformand Rasmus Bjørgmose, der hentyder til, at Hjemstavnsgården ikke har modtaget støtte fra Assens Kommune i denne omgang. De regner med at have penge nok til 2019, men fremtiden fra 2020 er i øjeblikket usikker.

Bestyrelsen afholdt tirsdag generalforsamling for at fylde de pladser ud, der blev forladt, da tre medlemmer forlod Hjemstavnsgården.

Selvom fremtiden for Hjemstavnsgården stadig er usikker, så har man taget første skridt ved at stabilisere bestyrelsen, så man nu kan fokusere på økonomien. Arkivfoto: Martin Kloster

Formandskabet er stadig åbent

For et par uger siden kunne Paul Smith fortælle, at hans formandskab muligvis nærmede sig sin ende til næste generalforsamling, fordi han ikke har mulighed for at være der så ofte som andre, og nu hvor bestyrelsen igen er fuldtallig, er det stadig en mulighed.

- Den ekstraordinære generalforsamling var for at fylde bestyrelsen ud, så den kommer til at fungere i sin nuværende form frem til generalforsamlingen, vi afholder i marts, som det står i vedtægerne. Der vil vi så konstituere den nye bestyrelse, så det er muligt, at Paul vil trække sig fra formandskabet der, siger Rasmus Bjørgmose.