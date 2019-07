Ringridning kan man altid regne med

Jordløse: - Vi elsker traditioner. Se bare på vores lydanlæg og alt det andet gamle skrammel, som vi har stående rundt omkring. Det meste er 41 år gammelt, siger Sanne Højlund.

Hun står på ladet af en orange varevogn fra BK Pack i Jordløse og taler ind i en håndholdt mikrofon. Ved et bord ved siden af sidder Vivian Hansen og krydser navne af på en liste.

I et område bag ved vognen er 44 ryttere og næsten lige så mange heste ved at gøre klar til dagens ringridning, mens himlen hulker over Byparken i Jordløse.

Vivian Hansen og Sanne Højlund er veteraner i Jordløse Ringridning. Vivian Hansen var med til at genstarte den stolte tradition i den sydvestfynske by for 41 år siden, da hun flyttede til Jordløse sammen med sin mand Holger Rasmussen. Nu fungerer Sanne Højlund og Vivian Hansen som dommere og har som de eneste tag over hovedet.

Ringridning er en udpræget sønderjysk tradition, men i landsbyen Jordløse har man taget skikken til sig.

- Vi vidste, at der tidligere havde været ringridning i Jordløse, og da både min mand og min søn var interesseret i ridning, fik vi traditionen op at stå igen, fortæller Vivian Hansen.

Ringridningsbanen i Jordløse lå i mange år på en mark på Bremerholmsgyden sydøst for Jordløse. Men for fem år siden tilbød Assens Kommune at flytte banen til Byparken, der også er kendt som Holgers Lege-Være-Sted, og hvor der er god plads til at parkere hestetrailerne. I dag er Jordløse Ringridning en integreret del af Jordløse Boldklub, og i mange år har stævnet været holdt samtidig med Hosefesten.

Hverken heste eller ryttere tager skade af en omgang regn, og det våde element generer ikke afviklingen af ringridningsstævnet, forsikrer Sanne Højlund, som i 29 år har drevet Ride-Være-Stedet i Jordløse.

- En gang regnede og blæste det så slemt, at alle vores papirer blev våde og fløj væk, så vi måtte i stedet skrive resultaterne ned på vores arme med en kuglepen. Sidste år var det helt utroligt varmt, og varme er værre end nedbør. Både heste og ryttere bliver nemt lidt dovne i varmen, forklarer Sanne Højlund.