Retten er sat: Kro og festspil i madsamarbejde

Aarup/Frøbjerg: Inden de mange gæster kan sætte sig til rette på Frøbjerg Bavnehøj og se 'Footloose - The Musical' fra 8. august, kan de slippe for at lave aftensmad og nyde et måltid mad i Spisehuset. I år er det Casper Andersen og resten af teamet fra Hotel Aarup Kro, der står for de fire menuer.

- En af de frivillige fra Frøbjerg Festspil, som jeg kender, spurgte, om hun ikke måtte lægge en stak flyers hos mig. Jeg svarede nej, og hun spurgte forbavset, "hvorfor ikke?". Med et glimt i øjet, svarede jeg, at det var fordi, jeg ikke lavede maden til Frøbjerg Festspil.

- Hun kom selvfølgelig af med en stak foldere alligevel, og så er hun nok gået videre med ideen. For 14 dage senere ringede Knud Møller, formanden for Frøbjerg Festspil, og foreslog, at han kiggede forbi på kroen, fortæller Casper Andersen i en pressemeddelelse.