Retssag udsat: Ven af familien tiltalt for at have misbrugt to søstre

Der er kommet nye oplysninger frem i sagen om den 47-årige mand, der er tiltalt for at have misbrugt to børn i Assens Kommune. Retssagen, som skulle være holdt onsdag, er derfor blevet udsat.

En 47-årig mand er tiltalt for at have misbrugt to søstre på fem og 11 år seksuelt. Onsdag 27. februar skulle han stilles for retten, men retssagen er blevet udsat.

- Der er kommet yderligere oplysninger frem i sagen, som vi er nødt til at undersøge og forholde os til, og som forsvareren også skal have tid til at forholde sig til. Jeg kan ikke sige, hvad det drejer sig om, siger anklager Christina Krogh Jakobsen.

Der har ikke været indkaldt vidner i sagen til den planlagte retssag onsdag, og anklageren kan ikke fortælle, om der vil blive indkaldt vidner, når retssagen bliver holdt.

Der er endnu ikke sat en ny dato for, hvornår tiltalte skal for retten.

- Jeg tror, det bliver så hurtigt som muligt i forhold til sagens karakter, siger Christina Krogh Jakobsen.

Manden var en ven af familien, og han har derfor passet pigerne flere gange. Det er her misbrugene skulle have fundet sted, lyder det i anklageskriftet fra Fyns Anklagemyndighed.

Manden er tiltalt for andet seksuelt forhold end samleje samt blufærdighedskrænkelse af børnene i en periode mellem januar 2017 og august 2018. Det fremgår af anklageskriftet, at han skulle have filmet og taget billeder af pigerne, hvilket var egnet til at krænke deres blufærdighed.

Desuden skulle manden være i besiddelse af fem videoer af personer under 18 år af børnepornografisk karakter.