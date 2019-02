Rengøringshjælp ændret for tidligt: 600 borgeres sager skal gøres om

Mindst 600 borgeres sager skal gøres om, da de er ugyldige, fordi Assens Kommune var for hurtig med at skære rengøringen ned til hver femte uge.

Det bliver der slået fast i dagsordenen til det ekstraordinære Social- og Sundhedsudvalgsmøde på mandag, som borgmester Søren Steen Andersen (V) bad om at få sat i kalenderen, efter der blev sået tvivl om gyldigheden af afgørelserne.

Assens: Det var ikke gyldigt, da omkring 600 borgere i efteråret 2018 blev visiteret til, at de kun skulle have rengøring hver femte uge og ingen gulvvask.

Vindue

Det kan dog vise sig, at det ikke blot er 600 borgere, der skal have deres sag revisiteret. I stedet kan det ende med at blive omkring 1400 borgere.

Og nu gælder det om at holde tungen lige i munden. For der er nemlig borgere, som i løbet af januar har fået visiteret deres behov for hjælp ud fra det nye serviceniveau, som trådte i kraft ved årsskiftet.

Serviceniveauet er et udtryk for den politiske beslutning om, hvad servicen til borgerne er, mens kvalitetsstandarderne er der, hvor borgerne konkret kan se, hvad de har ret til inden for forskellige områder, eksempelvis rengøring og personlig hygiejne.

Humlen er, at serviceniveauet var trådt i kraft, selvom kvalitetsstandarderne ikke var politisk vedtaget endnu - det blev de på byrådsmødet i slutningen af januar.

Derfor er der et vindue, hvor borgere måske nok har fået den rigtige afgørelse i forhold til serviceniveauet, men det er usikkert, om kommunen har kunnet visitere efter det, når kvalitetsstandarderne ikke var vedtaget.