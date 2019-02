Rengøring og gulvvask i år: Løsningen er kortsigtet

Charlotte Kjær (S) er glad for, at der er en økonomisk løsning til at få rengøring hver tredje uge og gulvvask tilbage. Men hun understreger, at det er en kortsigtet løsning, og at der skal et bredt samarbejde til for at finde en langvarig løsning. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Formand for udvalget for Social og Sundhed, Charlotte Kjær (S), er glad for, at udvalget nu måske får mulighed for at købe besparelserne på de ældres rengøring og gulvvask tilbage igen. Men administrationen har kun fundet økonomi til at købe rengøring og gulvvask tilbage i 2019, og formanden kalder det derfor en kortvarig løsning.

Assens: Hvis udvalget for Social og Sundhed på deres ekstraordinære møde på mandag beslutter at vende tilbage til det tidligere serviceniveau på rengøring og gulvvask, så har administrationen i Assens Kommune fundet pengene til at købe besparelserne tilbage. Men kun for 2019. Administrationen har fundet et engangsbeløb på 2,1 millioner kroner i budgettet. Penge var sat af på budget 2019-2022 som en buffer for den aktivitetsbaserede medfinansiering (kommunens tilskud til borgeres hospitalsindlæggelser, red.). Det betyder, at udvalget Social og Sundhed skal finde pengene i udvalgets eget afgrænsede budget til de resterende år fremadrettet, hvis de beslutter at vende tilbage til det tidligere serviceniveau på området permanent. - Lige nu og her er det en fin økonomisk løsning, men den er ikke holdbar på den lange bane, hvis det besluttes, at serviceniveauet skal ændres permanent, hvilket jeg håber, det bliver. - Jeg ser en risiko ved at tage penge fra den aktivitetsbaserede medfinansiering, for vi er i udvalget ikke bekendt med, at vi kan læne os trygt tilbage i forhold til den. Den frygt må vi drøfte i byrådet, men lige her og nu er det en løsning, siger formanden for udvalget Social og Sundhed, Charlotte Kjær (S).

Ekstraordinært møde Udvalget for Social og Sundhed skal tage stilling til flere ting under deres ekstraordinære møde mandag den 25. februar.Der skal tages stilling til, om der skal ske en revisitering af borgere, der har modtaget en afgørelse om et ændret serviceniveau for personlig pleje og hjælp i perioden juni/august 2018 til 31. januar 2019 ud fra de beslutninger, som byrådet har foretaget i juni/august sidste år. Samtidig skal udvalget tage stilling til, om der skal ske en revisitering af de borgere, der har modtaget afgørelse om ændret serviceniveau i perioden 1. januar til 31. januar 2019 på baggrund af byrådets beslutning om serviceniveau den 19. september 2018.



Udvalget skal tage stilling til, om serviceniveauet for rengøring og gulvvask skal ændres og i givet fald til hvilket niveau.



Hvis der træffes beslutning om en ændring i serviceniveauet, skal der udarbejdes en ændret kvalitetsstandard, hvor forslag til et nyt serviceniveau og kvalitetsstandard sendes i høring.



Træffes der beslutning om at ændre serviceniveauet, skal udvalget finde finansieringen til det.



Ankestyrelsen har den 14. februar spurgt Assens Kommune, om kommunen har gjort sig overvejelser om påvirkning af arbejdsmiljøforhold og sundhedsmæssige forhold, inden det nye serviceniveau blev besluttet. Assens Kommune eftersender svaret, står der i dagsordenen.

2,350 millioner Det vil koste kommunen 2,350 millioner kroner at tilbagekøbe niveauet for rengøring og gulvvask for hele 2019, og derfor dækker de 2,1 millioner kroner ikke hele året. Dog er noget af 2019 jo allerede gået, og derfor må man formode, at regningen vil være mindre, da der ikke skal dækkes ind for alle 12 måneder. Hvis udvalget Social og Sundhed skal finde 2,350 millioner kroner i alt, så skal udvalget selv finde 200.000 kroner inden for deres eksisterende budgetramme i 2019. Det mener Charlotte Kjær dog ikke er et problem, hvis det bliver aktuelt. - Vi har skåret meget ind, men når vi ser på 200.000 kroner i det store hele billede, så tænker jeg, at vi godt kan finde en løsning på det. - I det store budget er det ikke et stort beløb, så den opgave vil jeg ikke problematisere på nogen måde.