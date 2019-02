Rengøring hver femte uge skal droppes

Assens: I den seneste tid har Assens Kommune været nævnt i diverse medier landet over og sågar i folketingssalen.

Men ikke for det positive. Derimod for spørgsmålet om, hvorvidt rengøring hver femte uge er rimeligt eller ej ditto muligheden for gulvvask eller ej. To goder, berørte borgere i kommunen ellers havde mistet midt i sparetider.

På byrådsmødet onsdag aften var sagen oppe igen - en mere end brandvarm bagt kartoffel for både politikere og berørte borgere. Og her gik byrådet ind for at rulle de - for manges vedkommende - forhadte beslutninger tilbage, så 1400 borgere skal revisiteres og rengøring hver tredje uge skal genindføres og gulvene skal igen kunne blive vasket som såkaldte kvalitetsstandard. Byrådet blev enige om at sende at beslutningen i en offentlig høring.

Formand for udvalget for Social og Sundhed, Charlotte Kjær (S), syntes det var godt, man trods alt var enige om de to ting.

- Det er dejligt, at selv om det er en kompleks sag, at vi - på en del af sagen - har kunnet opnå enighed i Social og Sundhed. Det er lykkedes at skabe mulighed for at rulle to områder tilbage. To serviceniveauer, der var betydeligt forringet, tilbage til et bedre niveau, sagde hun.

Men socialdemokraterne - og EL - havde dog hellere set, man havde rullet alle forringelser tilbage, da de ikke mener, man lever op til kommunens værdighedspolitik.