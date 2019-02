Rengøring hver femte uge: Rengøringspolitik måske ulovlig

Udvalget for Social- og Sundhed mødes til ekstraordinært møde mandag, fordi Assens Kommune er kommet i tvivl, om det er i strid med lovgivningen kun at give rengøring hver femte uge.

Den omdiskuterede og forhadte beslutning om, at ældre kun kan få gjort rent hver femte uge, kan nu blive trukket tilbage. Borgmester Søren Steen Andersen (V) har nemlig bedt udvalgsformand Charlotte Kjær (S) samle udvalget for Social- og Sundhed til et ekstraordinært møde hurtigst muligt. Eneste punkt på dagsordenen bliver de såkaldte kvalitetsstandarder, der omfatter gulvvask, tøjvask, opvask, rengøring, hudpleje, toiletbesøg og medicinudlevering. Det viser sig nemlig nu, at de - og hovedsagligt rengøring med fem ugers mellemrum og ingen gulvvask - måske er i strid med lovgivningen. - Der mener vi, og det har vi ment hele tiden, at det må vi godt, men nu begynder der at blive draget tvivl om det på ministerielt plan. Og så har vi en overvejelse at gøre nu. Det kan godt være, vi har ret, men det skal afklares. Og så må vi arbejde på at få lavet en ny, der ingen juridisk tvivl er om, siger borgmesteren. - De må vi have svar på, så det må Social og Sundhed i gang med nu, og så har udvalget et svar i næste uge og en indstilling klar til byrådet på onsdag i forhold til det her, siger Søren Steen Andersen.

2,5 millioner kr. Borgmesteren understreger i samme åndedrag, at det udelukkende er de juridiske tvivlsspørgsmål, der får ham til at reagere. - Det første og fremmeste er nu at få fokus på det juridiske, derfor har jeg bedt udvalget træde sammen. Der er ikke kommet flere penge ned fra himlen. Det er ikke politisk. Det er i og for sig noget processuelt, som vi skal have styr på, og så må vi købe os noget tid til det. Og det koster noget. Så er du nødt til at finde i 2019 et beløb. - Den mindste tvivl om det juridiske er vi nødt til at få afklaret først, ellers går al energien med at snakke frem og tilbage om det, og det hjælper ikke borgerne. Vi er her jo for borgerne, siger Søren Steen Andersen. Det anslås af administrationen, at hvis alle kvalitetsstandarderne skal tilbage til 2018-niveau - hvor der eksempelvis blev gjort rent hver tredje uge - vil det koste 5,2 millioner kroner. Det er nu Social- og Sundheds opgave at finde de penge, mener Søren Steen Andersen.

Fælles løsning Charlotte Kjær (S), udvalgsformand, fortæller, at udvalget mødes mandag til det ekstraordinære møde. Hun vil ikke forholde sig til det konkrete, før hun ser en dagsorden. - Men når det er sagt, så er jeg glad for, at der bliver lyttet til borgerne, når borgerne har store bekymringer i forhold til den flertalsbeslutning, der er taget. Det skal borgerne have stor ros for. - Fra mindretallets side har vi ikke kunnet få flertallet i tale, men jeg har ved en hver lejlighed opfordret til, at borgerne går sammen. Lige så vel som når det er skole- eller børnehavelukninger, så skal borgerne på barrikaderne i sådan en situation, siger Charlotte Kjær, der også har et 'men'. - Det ændrer ikke ved flertallets beslutning. Det er jeg ked af, men jeg håber, at der alligevel kan tages anledning til, at vi kan tage vores forslag til øget fælles drøftelser op igen. - Kan du komme med bud på løsninger, inden du har set en dagsorden? - Nej, det kan jeg ikke. Og jeg er også samtidig nødt til at sige, at jeg ikke vil komme med løsninger. Det må være flertallet, det gør det, for jeg vil stadig pege på, at vi skal finde pengene på tværs af byrådet. Som jeg har gjort hele vejen igennem. Jeg glæder mig til at se, hvilke forslag der måtte komme, siger hun.