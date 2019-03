Rengøring. Fantastisk borgerinvolvering

Lokaldebat: Jeg vil gerne starte med at takke alle borgere, råd og nævn, der har involveret og engageret sig i kampen om at få byrådet til at genindføre, at rengøring tilbydes som udgangspunkt hver tredje uge, og gulvvask indgår som ydelse igen.

Det er Jeres fortjeneste, at det blev muligt at få et enigt byråd til at rulle disse beslutninger tilbage.

Vi har i Socialdemokratiet - både på udvalgsmøde og på byrådsmøde i denne uge - foreslået ydermere en tilbagerulning af forringelserne på serviceniveauerne for tøjvask, hudpleje, opvask, toiletbesøg og medicinudlevering. Vi anviste finansiering, men desværre nedprioriterede flertallet (beståede af V, SF, K og R) endnu en gang vores ældrepleje.

Vi stopper ikke her. Vi i Socialdemokratiet kæmper videre for at få hele byrådet med på tilføre vores velfærdsområder flere penge.