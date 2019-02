Rekordhøj venteliste: Vuggestue må ikke udvide

Ansøgningen om at udvide vuggestuen i Overmarksgården med seks pladser er blevet afvist.

Vuggestuen har en historisk høj venteliste på børn, men der er ikke noget at gøre - i 2019 vil der ikke blive oprettet flere kommunale vuggestuepladser. Det fortæller Mogens Mulle Johansen (SF), der er formand for Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune.

- Kommunen har ikke økonomien til det. Vi kan ikke gøre noget for at skaffe penge her og nu, men vi kan håbe på, at 2018-besparelserne er slået igennem, så vi får stoppet det merforbrug, der har været i kommunen, siger Mogens Mulle Johansen.