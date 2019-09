Rejs med Tobaksgaarden til Downton Abbey

Assens: I anledning af premieren på filmen Downton Abbey, som er baseret på den populære tv-serie af samme navn, slår Tobaksgaarden torsdag 26. september dørene op for en café pyntet op som en scene fra Downton Abbey.

Personalet, der i dagens anledning vil være klædt ud som tjenestefolk, byder på afternoon tea med et udvalg af kager og sandwich. Naturligvis serveret på borde med hvid dug og fint service i skæret af en lysekrone.

Tobaksgaarden opfordrer til, at man møder udklædt som en person fra 1927 - måske endda som en af personerne fra serien. Den røde løber bliver rullet ud foran hovedindgangen, og fotografen står klar til at tage billeder af gæsterne. Til de flotteste og sjoveste kostumer eller hatte er der præmier. Ønsker man ikke at være klædt ud, er man stadig velkommen.

Afternoon tea serveres fra kl. 17-19, hvorefter filmen vises i biografen. Forudbestilling hos caféen er nødvendig senest dagen før.