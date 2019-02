Redaktionen flytter i ABC: Et tilbud om nærværende journalistik

Fyens Stiftstidende flytter fra 25. februar til 1. marts ind i ABC Lavpris for at komme endnu tættere på borgerne i Glamsbjerg.

- Jeg håber, at man kan se, at vi hjertensgerne bakker op om tiltag som dette, fortsætter han.

- Jeg synes, det er spændende og et godt initiativ at møde kunden i øjenhøjde. Hvorfor ikke sige ja til det, siger Kasper Aul, som har været bestyrer i ABC Lavpris i Glamsbjerg siden oktober 2017.

ABC Lavpris plejer at leve en relativt stille tilværelse i lokalsamfundet, når man ser bort fra de omkring 1500 mennesker, der dagligt handler i supermarkedet, men har sagt ja til at spille en mere aktivistisk rolle end normalt.

Fyens Stiftstidende flytter sin redaktion fra Assens til ABC Lavpris i perioden fra 25. februar til 1. marts for at komme endnu tættere på borgerne i Glamsbjerg. Det betyder, at du, når du handler, kan møde de lokale journalister, tippe dem om en god historie og give ris og ros.

Du kan finde et utal af ting hos ABC Lavpris i Glamsbjerg. I uge ni kan du tilmed finde et hold journalister - lige midt i butikken.

Har du et tip om en god historie, vi bør skrive? Så kig forbi redaktionen i ABC Lavpris, Søndergade 70 i Glamsbjerg, hvor vi befinder os fra 25. februar til 1. marts. Du kan selvfølgelig også, som altid, komme ind på redaktionen på Provstistræde 16 i Assens, for det er ikke alle journalister, der rykker til Glamsbjerg i uge 9.I løbet af 2019 flytter Fyens Stiftstidende redaktionen ud til de seks største byer i Assens Kommune, så du vil også kunne møde os i Tommerup, Aarup, Vissenbjerg, Haarby og et andet sted i Assens, end vi normalt har redaktion. Vi har endnu ikke lagt os fast på lokationer, så har du en god idé til, hvor vi skal flytte ind i fem dage, så skriv til os på assens@fyens.dk eller via Fyens Stiftstidende Assens' facebookside.

Rundtur til seks byer

Udflytningen af redaktionen til ABC Lavpris er startskuddet for en rundtur til de seks største byer i Assens Kommune, som Fyens Stiftstidende besøger i en uge af gangen i løbet af 2019. Redaktionen kommer til Glamsbjerg, Tommerup, Vissenbjerg, Aarup, Haarby og Assens i håb om at komme endnu tættere på borgerne i de seks områder, som indtil kommunalreformen i 2007 udgjorde hver deres kommune.

I hver by vil Fyens Stiftstidende invitere borgerne ind på redaktionen og indbyde til dialog, blandt andet med læserarrangementer om det, der rører sig i lokalområdet.

- Vi er altid interesserede i at høre fra alle, vi skriver til og om. Jeres syn på verden og hverdagen er vigtigt, så hvis der er noget godt, udfordrende, sjovt, opsigtsvækkende, eller bare noget vi har overset, så fortæl os om det, siger lokalredaktør Nina Vibe Petersen.

- Jeg håber, at det, at vi laver kontor et så anderledes som midt i et supermarked, vil give andre input, fordi vi tager snakken over en pakke med fem grydesvampe eller tilbud på smør, tilføjer Nina Vibe Petersen.

I avisens spalter og på fyens.dk vil læserne opleve, at Fyens Stiftstidende i den periode, hvor vi har redaktion i ABC Lavpris, har særligt fokus på Glamsbjerg. Men vi skriver naturligvis stadig nyheder fra hele Assens Kommune.