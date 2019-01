Red liv: Møde om hjerterstarterforening

Lars Lundbæk fra Assens har taget initiativ til at stable et opstartsmøde på benene, der gerne skal munde ud i en hjertestarterforening i Assens Kommune.

Assens: Flere i Assens Kommune skal lære at redde liv, og derfor er der brug for en hjertestarterforening, mener Lars Lundbæk fra Assens.

Derfor har han taget initiativ til at afholde et opstartsmøde torsdag den 10. januar klokken 18.30 i Kerte Forsamlingshus. Mødet er tiltænkt som et brainstormsmøde, hvor de fremmødte forhåbentlig kan komme frem til, hvordan en hjertestarterforening i Assens Kommune kan etableres, og hvordan en bestyrelse ville kunne sammensættes.

Målet med den kommende forening er også at få flere i Assens Kommune til at blive uddannet såkaldte akuthjælpere, der kan stå til rådighed, hvis alarmcentralen får brug for hjælp ved en udrykning i lokalområdet.

- Tanken er, at bestyrelsen udelukkende skal være administrativ, fordi de kommer til at trække et stort læs. Og dem, der uddanner sig som akuthjælpere skal ikke andet end det, siger Lars Lundbæk.

I øjeblikket er der kun otte uddannede akuthjælpere i kommunen, og det tal vil han gerne have op.

Hvis du er interesseret i at deltage i informationsmødet, kan du melde dig til ved Lars Lundbæk på mail larslundbaek@gmail.com eller tlf. 42952878. Der er begrænset antal pladser, men alle interesserede, der har kontaktet Lars Lundbæk, vil blive kontaktet.