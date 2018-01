Hvad er Rallye Monte-Carlo Historique?

- Det er for ældre biler. Der kan kun deltage biler fra før 1980. Det går ud på at køre en given strækning, her 2500 km, på en bestemt tid. På dansk hedder det et pålidelighedsløb. Man skal køre præcist på en bestemt tid. Der er nogle strækninger på hele løbet, der er udnævnt til en bestemt hastighed, f.eks. 48,2 km/t, og det lyder nemt, men det er det bare ikke nede i Frankrig på de bjergveje. Terrænet går ind og ud, og vejrforholdene er ekstreme. Og man bliver målt hele tiden via satellit.

- Så det gælder ikke om at køre hurtigst?

- Ikke i den her type rally, her gælder det om at køre mest præcist. Man får strafsekunder for at komme for hurtigt og for langsomt. Det er en koncentrationsprøve, for man kører i mange og lange dage.

- Hvad kræver det at køre sådan et løb?

- Det kræver massive forberedeler. Bilen skal være i topform, når den skal køre så mange kilometer. Man skal også være være godt forberedt i forhold til vejforløb, vejrforhold og hvordan man får tanket.

- Hvad er det sværeste ved løbet?

- Uforudsigeligeheden. Man kan forberede sig alt det, man vil, og så kommer der en snestorm.

- Har vi danske kørere, der kan komme i top?

- Det mener jeg bestemt. Det er meget tilfældigt, hvem der vinder. Men det er ikke tilfældigt, hvem der kommer i top ti. Forberedelserne bringer en op i toppen, og vi har bestemt danske kørere, som har vinderchancer.

- Hvilken reservedel har man flest af, når man ikke kan gå i T-Hansen og hente dele til så gamle biler?

- Hos os har vi komplet gearkasse, drivaksler, bremsedele, køler og en masse smådele med. Det er rodekassen, der er det vigtigste. Vi har også flere slags pigdæk og vinterdæk med.

- Lars beskriver det, som hvis han som cykelentusiast skulle køre Tour De France?

- Det giver god mening. Der er jo meget ud over det sportslige. Det er også meget socialt. De fleste deltagere er lige så gamle som bilerne, det er ingen hemmelighed. Der er god ånd og stemning.