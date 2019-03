Psykofarmaka og vægten

Tommerup: Onsdag 3. april løber arrangementet "Medicin i psykiatrien: Virkninger og bivirkninger" af stablen i Psykinfo-regi.

Det foregår i Socialpsykiatrien i Tommerup, og det er gratis at deltage, man skal blot gå tilmelde sig hos Psykinfo Region Syddanmark.

Farmaceut Tina Hoff Duedahl holder oplæg om brug af psykofarmaka. Diætist Jane Poulsen fortæller om, hvorfor det er vigtigt at have fokus på kosten for at undgå store vægtøgninger ved brug af psykofarmaka, og En Af Os-ambassadør Vibeke B. Andersen fortæller om sine personlige erfaringer med brug af medicin, virkninger og bivirkninger. /cak