PsykInfo klar med arrangementskalender

Tommeurp: I løbet af året afholder PsykInfo, Psykiatrien i Region Syddanmark, en række arrangementer, som har til formål at skabe mere viden omkring psykisk sygdom. De er nu klar med forårets program.

Hvad er en personlighedsforstyrrelse? Og hvordan er det egentlig at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom? Det og meget mere tager PsykInfo fat i, når de gennem foråret afholder en række arrangementer, der skal bryde tabuer og skabe mere viden omkring psykisk sygdom.

Arrangementerne foregår rundt omkring i hele regionen, så uanset om man bor i Odense eller i Aabenraa, er der mulighed for at deltage. I Tommerup er der således 3. april et oplæg ved farmaceut Tina Hoff Duedahl og Diætist Jane Poulsen omkring brug af psykofarmaka. Det foregår på Vestervangen 100 i Socialpsykiatrien kl. 19-21. Mere info finder på psykiatrienisyddanmark.dk /exp/MAKL