Projekt med tre år på bagen

Februar 2016: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skrotter planer om at etablere en dagligvarebutik i krydset Odensevej/Søndersøvej i Vissenbjerg, fordi det ikke som krævet var muligt at lave en rundkørsel i krydset. Samtidig var der klager fra naboer, der ville få den nye butik meget tæt på. Udvalget peger i stedet på, der kan bygges et supermarked i Skallebølle, hvor der ikke er andre dagligvarebutikker, men hvor der er en ansøgning fra en udvikler om en konkret placering. Det drejer sig om en trekant i rundkørslen mellem Odensevej og Langesøvej. Det er entreprenørfirmaet Amstrup og Baggesen, der står bag projektet. Amstrup og Baggesen foreslår, at der laves et femte ben i rundkørslen, så der bliver direkte ind- og udkørsel til parkeringspladsen. Netto, der har været interesseret i Vissenbjerg-projektet, melder, at man med stor interesse kigger på placeringen i Skallebølle.

November: Politiet afviser forslaget om, at der i rundkørslen etableres et femte ben. Politiet afviser tillige at betragte rundkørslen som en byrundkørsel, der stiller mindre krav til, hvor stor afstanden mellem de enkelte ben skal være. Politiet betragter det som en landrundkørsel, og dermed er der ikke plads til et femte ben. Trafiksikkerhedsrevisoren har også kigget på sagen og især cyklisternes sikkerhed. Herfra er svaret, at et ben mere vil gøre rundkørslen farligere for cyklister, fordi der ikke er plads til en separat cykelsti hele vejen rundt.

Marts 2017: Amstrup og Baggesen opgiver ikke projekt, selvom politiet har afvist muligheden af at etablere et ekstra ben i rundkørslen og arbejder derfor videre med andre forslag til ind- og udkørsel.

November: Amstrup og Baggesen præsenterer et forslag, hvor man udvider og ombygger rundkørslen, så der bliver plads til et ekstra ben. Således foreslås rundkørslen forlænget ud ad Langesøvej, så rundkørslen bliver mere oval end rund.

December: Fyns Politi siger nej til at udvide og ombygge rundkørsel, som Amstrup og Baggesen ellers har foreslået, fordi det vil forringe afviklingen af trafikken.

April 2019: Amstrup og Baggesen er sammen med Fyns Politi og Assens Kommune kommet frem til en løsning på de trafikale udfordringer, som tilgodeser alle parter. Et nyt forslag viser, at der skal være ind- og udkørsel på både Odensevej og Langesøvej. På Odensevej (i retning mod Vissenbjerg) etableres en højresvingsbane, og busstoppestedet flyttes.

Maj: Politikerne i Assens Kommune skal vurdere forslaget og beslutte, om et kommuneplantillæg for området skal sendes i høring i otte uger.

Juni: Kommuneplantillæg og lokalplan for dagligvarebutikken sendes i offentlig høring frem til 30. juli.