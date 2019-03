Professor: Reprimande til udvalgsformand er usædvanlig

Professor i offentlig organisation og ledelse mener, at det er usædvanligt, at en udvalgsformand får en reprimande, og at byrådspolitikere tager diskussioner og uenigheder ud af byrådssalen og ind i læserbreve og på de sociale medier.

Assens: Ifølge Kurt Klaudi Klausen, der er professor i offentlig organisation og ledelse ved Syddansk Universitet, er det sjældent, at man oplever, at et flertal i et politisk udvalg har følt sig nødsaget til at give en reprimande, som Venstre i udvalget for Social og Sundhed i Assens Kommune har givet ved det seneste udvalgsmøde til udvalgsformand Charlotte Kjær (S).

Samtidig understreger han, at det er usædvanligt, at man som udvalgsformand udtaler sig kritisk til offentligheden om de flertalsbeslutninger, der bliver taget i et udvalg. Det mener byråds- og udvalgsmedlem Tine Grau Poulsen (V), at formand Charlotte Kjær har gjort.

- Det er ganske usædvanligt. Normalt er der i de danske kommuner borgfred til trods for politiske uenigheder, og man overholder også typisk de uskrevne spilleregler.

- Normalt ville man ikke udstille uenigheden i offentligheden, men tage det som en intern debat. Normalt ville man ikke lave politik på den måde, som der er tale om her, fordi man ville være loyal over for det, som flertallet har besluttet, siger Kurt Klaudi Klausen.

Ifølge professoren er der dog ikke noget voldsomt forkert i at fremføre uenighederne i offentligheden.

- Det er politik, og der er jo åbenhed i byrådets forhandlinger og referater fra udvalgsmøderne, så der er ikke noget odiøst i som person og som politisk gruppe at sige, at man ikke er enig i beslutningen.

- Men det er sjældent, at det sker, at man driver politik på det på denne måde. Det er i fuld overensstemmelse med den politiske logik, men det er ikke nødvendigvis helt i overensstemmelse med de uskrevne spilleregler, som man normalt vil sige gør sig gældende. Men lokalpolitik er lavet af begge dele - både af borgfreden og de forhandlede resultater, men også at man forsøger at profilere sig på enkelte sager, siger han.