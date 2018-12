Prisvindende frokostjazz

Assens: Den lokale tangentekvilibrist Henrik Sørensen har netop vundet prisen Årets Fynske Jazzmusiker 2019. Den odenseanske tenorsaxofonist Andreas Bøttiger vandt prisen i 2016. Og begge prisvindere kan man opleve til frokostjazz i Tobaksgaardens café lørdag 22. december kl. 12.

Tobaksgaardens husorkester New Organ Trio medvirker med Anders Senderovitz på trommer, Henrik Sørensen på hammondorglet og med Andreas Bøttiger som tredje mand i trioen på sin tenorsax.Tobaksgaardens køkken sørger for, at der er en god frokost og kolde fadøl, som altså kan nydes i selskab med hele to prisvindere. /exp