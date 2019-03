Presset stiger: Assensbanen skal være for flere

Lilleskov Teglværk har brugsretten til Assensbanen de næste fire år, men presset på teglværket stiger. Et nyt forslag om at gøre hele banestrækningen tilgængelig for flere har fået masser af opmærksomhed på Facebook.

Teglværkets formand har tidligere udtalt til avisen, at man ikke har noget imod, at andre færdes på banestrækningen, som den er nu, men man har noget imod at gøre strækningen mere farbar, da man så frygter, at også barnevogne og sågar knallerter kan finde på at bruge den, og det vil være til gene for skinnecyklisterne. Og at ønsket om at gøre banestrækningen mere tilgængelig for alle, nu kommer fra flere sider, ændrer ikke på den holdning.

Det mener en arbejdsgruppe af borgere, der i januar deltog i et borgermøde om sundhed, som Assens Kommune arrangerede i samarbejde med tænketanken Mandag Morgen. Her blev idéen udviklet og siden udvalgt som en af de 10 idéer, der skulle arbejdes videre med i forbindelse med formuleringen af en sundhedspolitik for Assens Kommune.

En stor del af Lilleskov Teglværks økonomi beror på skinnecyklerne.I 2018 indbragte de i alt 427.500 kroner fordelt på: 260.000 kroner i Tommerup St. 66.000 kroner i Glamsbjerg. 101.500 kroner i Assens. Teglværket har ikke tal for antallet af udlejninger. Der er ifølge næstformand Knud Larsen kun tale om en lille forskydning og et lille fald i forhold til 2017. Sæsonen varer i år fra 18. april til 20. oktober. Kilde: Lilleskov Teglværk.

Cykelsti også et ønske

Borgergruppen fra borgermødet i januar forestiller sig først og fremmest, at gøre banen mere tilgængelig ved at der lægges grus ud mellem skinnerne, så man får et godt og jævnt underlag at færdes på

Men i den efterfølgende debat på Facebook, er der også mange, der giver udtryk for, at man bør kunne cykle på den. Det - at man skal kunne cykle på den - er dog ikke noget gruppen har lagt sig fast på, siger Ellen Kathrine Arve, som har været med til at udarbejde forslaget, og var den, der to initiativ til at oplyse om det på Facebook.

I borgergruppen har man også vendt idéen om, at teglværket kunne leje andre sjove cykler ud - tandemcykler, Christianiacykler eller måske mountainbikes.

- Vi har ikke lagt os fast på, om det skal være en cykelsti, men den må gerne kunne bruges af så mange som muligt, og der er mange skolebørn, der skal ud på landevejen for at komme i skole. De ville være glade for en mere trafiksikker skolevej. Det er dog nok urealistisk med en asfalteret sti. Vi lægger op til et stabilt lag mellem skinnerne, så man også kan færdes på cykel, siger hun.

Ellen Kathrine Arve ser ikke de farlige situationer for sig, som man gør fra Lilleskov Teglværks side, hvis der også skal være plads til barnevogne på banestrækningen.

- Vi har talt meget om det, men hvis to skinnecykler kan passere hinanden, kan man også passere en barnevogn, man skal jo også løfte skinnecyklen til side, når to skinnecykler mødes, så kan man også flytte en barnevogn.

- Jeg har svært ved at se, at det skulle være farligt. Skinnecyklerne larmer, så man kan høre dem på lang afstand. Der er også gående og løbende i dag, fordi det er et dejligt sted at være. Jeg synes, man gør et problem ud af noget, der ikke behøver været et problem, siger hun.