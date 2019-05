PostNord: Udvider i Vissenbjerg og Ørsted

Vissenbjerg/Ørsted: PostNord åbner to nye Collect Shops hos Spar i Vissenbjerg og hos Letkøb i Ørsted ved Glamsbjerg. Her kan man hente sine pakker fra den stigende nethandel.

- Det skal være nemt og hurtigt at hente sin PostNord-pakke, og derfor er jeg rigtig glad for, at borgerne i området omkring Vissenbjerg og Ørsted nu får to nye muligheder med de nye Collect Shops. Vores kunder vil hente deres pakker når og hvor, det passer dem bedst, og åbningen er et vigtigt skridt mod at gøre hverdagen lettere for pakkemodtagerne, siger Anette Hansen, distriktschef i PostNord i en pressemeddelelse.

I den nye Collect Shop kan kunderne hente pakker samt sende pakker og breve, som de har frankeret hjemmefra. Collect Shoppen er åben i butikkernes åbningstid, som hos Spar Vissenbjerg er alle ugens dage kl. 8-22, og hos Letkøb, Ørsted, alle hverdage kl. 8-17.30 og lørdag-søndag kl. 8-12.

De nye Collect Shops er blandt de 500 nye udleveringssteder, som PostNord åbner i løbet af i år.