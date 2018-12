Politisk uenighed om to millioner

Et flertal i byrådet valgte onsdag at spare to millioner kroner på skolernes drift. Et mindretal ønskede i stedet at spare på anlæg.

Assens: Da byrådet onsdag vedtog, at folkeskolerne fra 1. januar 2019 får ca. 500 kroner mindre pr. elev, var det på bagkant af de besparelser, som blev vedtaget i efteråret. I forbindelse med budgetforhandlingerne blev det besluttet, at en digitaliseringspulje på to millioner kroner skulle bortfalde for at spare penge på driftsbudgettet.

Det viste sig dog, at digitaliseringspuljen var flyttet fra drifts- til anlægsbudgettet, hvor pengene allerede indgik i omprioritering af økonomien. Derfor måtte politikerne i udvalget for Uddannelse, Børn og Familie (UBF) finde de to millioner kroner, som det var vedtaget at spare, et andet sted. Et flertal i udvalget (V og SF) indstillede i begyndelsen af december, at de skulle findes via en reducering i tildelingen pr. elev. Et mindretal i udvalget (S og DF) mente, at man i stedet skulle forsøge at finde pengene via anlægsbudgettet.

Uenigheden fortsatte i byrådet onsdag, hvor et flertal besluttede at skære pengene på den økonomiske tildeling pr. elev i folkeskolen.

- Dette er endnu en salamibesparelse, konstaterede Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), som fik medhold af Enhedslistens Kaj Alstrup.

Charlotte Vincent Petersen (S) kritiserede, at der tages yderligere penge fra skolernes drift.

Formand for UBF, Mogens Mulle Johansen, mener ikke, det er muligt at finde besparelsen andre steder end på driften.

- Man kan ikke tage pengene fra anlæg. Alle projekter, der ikke allerede var sat i gang, blev stoppet. Der bliver ikke ført nogen penge videre til 2018, sagde han på byrådsmødet onsdag.