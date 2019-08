Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har bedt Assens Kommunes administration om at undersøge mulighederne for oprettelse af et integrationsråd.

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har bedt Assens Kommunes administration om at komme med et bud på, hvordan et integrationsråd kan organiseres. Udvalget rettede i slutningen af 2018 henvendelse til Medborgerrådet for at høre, om rådet kunne tænke sig at nedsætte en arbejdsgruppe for integration.

"Med en arbejdsgruppe kan vi i højere grad sikre, at vores integrationsborgere høres i sager vedrørende aktivt medborgerskab, nærdemokrati mv., ligesom vi kan muliggøre dialog med det politiske niveau i integrationsspørgsmål fremadrettet", skrev udvalgsformand Finn Brunse (S) til rådet.

I juni 2019 har Medborgerrådet i Assens Kommune afvist henvendelsen med den begrundelse, at den ikke kan prioritere specifikke befolkningsgrupper over andre.

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har dog ikke opgivet planerne af den grund og forventer et oplæg fra administrationen på et af efterårets udvalgsmøder.