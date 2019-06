- Vi ønsker ikke, at børn skal starte i sfo eller i børnehave så tidligt. Sidste gang var vi nødsaget til at rykke børnehavestarten en måned (til 2 år og 11 måneder, red. ), men det var også rigeligt for os, fortsætter han.

- Der er ikke nogen af forslagene, vi klapper i hænderne over, men det her var de værste, siger udvalgsformand Mogens Mulle Johansen (SF) om de fire blokke, som er taget ud af kataloget.

Et flertal af politikerne (SF og V) i Uddannelse, Børn og Familie-udvalget har udvalgt mulige besparelser for 14,7 millioner fra et samlet råderumskatalog på 19 millioner kroner - en opgave, som udvalget er blevet pålagt af Økonomiudvalget. Ganske få forslag er røget ud, det gælder tidlig børnehavestart ved 2 år og 9 måneder, tidlig sfo-start, skolernes lejrture og samarbejde med musikskolen. Alle andre blokke er udvalgt som potentielle besparelser, som kan indgå i budgetforhandlingerne til efteråret.

Hæver potentiel rammebesparelse

Lejrskoler og skolernes samarbejde med Assens Musikskole er taget ud af råderumskataloget, fordi en sådan besparelse ville ramme meget skævt, forklarer Mogens Mulle Johansen. Det er nemlig forskelligt, hvor mange penge skolerne bruger på netop de områder, så derfor er det ikke muligt at gennemføre en besparelse, der vil ramme skolerne jævnt.

- Der er reelt skoler, der ikke tager på lejrskole, og de ville være tvunget til at bidrage alligevel, fordi man ville sige, at det var et eller andet beløb per barn til lejrskole fordelt på alle skoler. Vi kan jo ikke pille dem ud og sige, at en skole skal aflevere et beløb og en anden skole et andet beløb, det vil ikke kunne lade sig gøre, mener udvalgsformanden.

I stedet for de punkter, som politikerne har fravalgt, har udvalget valgt at hæve de blokke, der vedrører rammebesparelser, med henholdsvis 200.000 for dagtilbud og 450.000 kroner for folkeskoler.