Politikere: Tiden er ikke til ændringer

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF): - Helt overordnet er vi i DF bekymrede for at gå ind og gøre noget nu, for som BDO-rapporten siger, skal der være en stabil økonomisk situation for at incitamentstyring er en god idé, og det har vi ikke nu. Det er ikke tid at sætte noget nyt i gang. Men lige præcis i forhold til Assensskolen, er vi nødt til at finde en løsning på den ene eller anden måde, så Assensskolen ikke bliver ladt i stikken.

Karin Christiansen (V): - Der er nogle elementer, som vi i Venstre er fortalere for, og andre vi er mere skeptiske overfor. Vi er klar over, at alle skoler løfter en kæmpe opgave i forhold til inklusion, men nogle løfter mere end andre, så vi er tilhængere af en socioøkonomisk fordeling af midlerne. - BDO-rapporten peger på, at hvis skolerne skal have mulighed for at skabe inkluderende læringsmiljøer, kræver det ressourcer, så i forhold til at udvide incitamentstyringen nu er nok ikke tidspunktet at presse skolerne yderligere. Men inklusion er et oplagt emne at gå i dialog med skolerne om, for det er jo ikke noget, der forsvinder i morgen.